«Манчестер Юнайтед» принял предложение «Бетиса» на £ 25 млн за переход Антони — Джейкобс

«Манчестер Юнайтед» и «Бетис» согласовали сделку по переходу крайнего нападающего Антони. Испанский клуб заплатит £ 25 млн (€ 28,7 млн) за трансфер бразильского футболиста. Кроме того, «красные дьяволы» получат 50% от потенциальной будущей продажи вингера. На текущий момент Антони необходимо определиться с условиями личного контракта в «Бетисе». Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

Во второй части минувшего сезона нападающий играл за зелёно-белых на правах аренды. За этот период он принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: