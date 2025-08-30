Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» принял предложение «Бетиса» на £ 25 млн за переход Антони — Джейкобс

«Манчестер Юнайтед» принял предложение «Бетиса» на £ 25 млн за переход Антони — Джейкобс
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» и «Бетис» согласовали сделку по переходу крайнего нападающего Антони. Испанский клуб заплатит £ 25 млн (€ 28,7 млн) за трансфер бразильского футболиста. Кроме того, «красные дьяволы» получат 50% от потенциальной будущей продажи вингера. На текущий момент Антони необходимо определиться с условиями личного контракта в «Бетисе». Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

Во второй части минувшего сезона нападающий играл за зелёно-белых на правах аренды. За этот период он принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Материалы по теме
Антони в шаге от возвращения в «Бетис», переговоры с «МЮ» на завершающей стадии — Скира

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android