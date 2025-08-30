«Валенсия» крупно обыграла «Хетафе» в матче 3-го тура Ла Лиги
Поделиться
Завершился матч 3-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Валенсия» и «Хетафе». Команды играли на стадионе «Месталья» (Валенсия, Испания). Стартовый свисток прозвучал в 22:30 мск. Хозяева одержали разгромную победу со счётом 3:0.
Испания — Примера . 3-й тур
29 августа 2025, пятница. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
3 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 Дьякаби – 30' 2:0 Данжума – 54' 3:0 Дуро – 90+7'
Первый гол в матче был забит на 30-й минуте. Отличился защитник «Валенсии» Муктар Дьякаби. На 54-й минуте форвард Арно Данжума увеличил преимущество хозяев. Третий мяч на 90+7-й минуте забил нападающий Уго Дуро.
После этой победы в активе «Валенсии» стало четыре очка. Команда располагается на восьмом месте в турнирной таблице Примеры. «Хетафе» с шестью очками занимает пятое место.
Комментарии
- 30 августа 2025
-
00:38
-
00:36
-
00:28
-
00:28
-
00:22
-
00:17
-
00:05
- 29 августа 2025
-
23:45
-
23:45
-
23:32
-
23:13
-
23:12
-
23:06
-
22:54
-
22:51
-
22:40
-
22:32
-
22:30
-
22:23
-
22:16
-
22:01
-
21:59
-
21:44
-
21:39
-
21:31
-
21:31
-
21:21
-
21:03
-
21:02
-
20:51
-
20:45
-
20:41
-
20:29
-
20:25
-
20:18