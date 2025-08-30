Скидки
Валенсия — Хетафе, результат матча 30 августа 2025, счет 3:0, 3-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Валенсия» крупно обыграла «Хетафе» в матче 3-го тура Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 3-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Валенсия» и «Хетафе». Команды играли на стадионе «Месталья» (Валенсия, Испания). Стартовый свисток прозвучал в 22:30 мск. Хозяева одержали разгромную победу со счётом 3:0.

Испания — Примера . 3-й тур
29 августа 2025, пятница. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
3 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 Дьякаби – 30'     2:0 Данжума – 54'     3:0 Дуро – 90+7'    

Первый гол в матче был забит на 30-й минуте. Отличился защитник «Валенсии» Муктар Дьякаби. На 54-й минуте форвард Арно Данжума увеличил преимущество хозяев. Третий мяч на 90+7-й минуте забил нападающий Уго Дуро.

После этой победы в активе «Валенсии» стало четыре очка. Команда располагается на восьмом месте в турнирной таблице Примеры. «Хетафе» с шестью очками занимает пятое место.

