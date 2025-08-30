«Валенсия» крупно обыграла «Хетафе» в матче 3-го тура Ла Лиги

Завершился матч 3-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Валенсия» и «Хетафе». Команды играли на стадионе «Месталья» (Валенсия, Испания). Стартовый свисток прозвучал в 22:30 мск. Хозяева одержали разгромную победу со счётом 3:0.

Первый гол в матче был забит на 30-й минуте. Отличился защитник «Валенсии» Муктар Дьякаби. На 54-й минуте форвард Арно Данжума увеличил преимущество хозяев. Третий мяч на 90+7-й минуте забил нападающий Уго Дуро.

После этой победы в активе «Валенсии» стало четыре очка. Команда располагается на восьмом месте в турнирной таблице Примеры. «Хетафе» с шестью очками занимает пятое место.