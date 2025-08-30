Роналду двумя словами отреагировал на победу «Аль-Насра» в матче с «Аль-Таавуном»

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился эмоциями после победы команды в матче 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Таавуном» (5:0). В этой игре 40-летний футболист отметился забитым мячом.

«Первый шаг», — написал Роналду на своей странице в социальной сети X, сопроводив публикацию фотографией с радующимся собой.

Гол в матче с «Аль-Таавуном» стал 940-м в карьере португальского футболиста. Роналду забил 802 гола на клубном уровне и 138 мячей за сборную Португалии. Действующее трудовое соглашение форварда с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 12 млн.

