Роналду двумя словами отреагировал на победу «Аль-Насра» в матче с «Аль-Таавуном»

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился эмоциями после победы команды в матче 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Таавуном» (5:0). В этой игре 40-летний футболист отметился забитым мячом.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 1-й тур
29 августа 2025, пятница. 21:00 МСК
Аль-Таавун
Бурайда
Окончен
0 : 5
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Феликс – 7'     0:2 Роналду – 54'     0:3 Коман – 55'     0:4 Феликс – 67'     0:5 Феликс – 87'    

«Первый шаг», — написал Роналду на своей странице в социальной сети X, сопроводив публикацию фотографией с радующимся собой.

Гол в матче с «Аль-Таавуном» стал 940-м в карьере португальского футболиста. Роналду забил 802 гола на клубном уровне и 138 мячей за сборную Португалии. Действующее трудовое соглашение форварда с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 12 млн.

