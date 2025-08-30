Роналду двумя словами отреагировал на победу «Аль-Насра» в матче с «Аль-Таавуном»
Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился эмоциями после победы команды в матче 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Таавуном» (5:0). В этой игре 40-летний футболист отметился забитым мячом.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 1-й тур
29 августа 2025, пятница. 21:00 МСК
Аль-Таавун
Бурайда
Окончен
0 : 5
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Феликс – 7' 0:2 Роналду – 54' 0:3 Коман – 55' 0:4 Феликс – 67' 0:5 Феликс – 87'
«Первый шаг», — написал Роналду на своей странице в социальной сети X, сопроводив публикацию фотографией с радующимся собой.
Гол в матче с «Аль-Таавуном» стал 940-м в карьере португальского футболиста. Роналду забил 802 гола на клубном уровне и 138 мячей за сборную Португалии. Действующее трудовое соглашение форварда с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 12 млн.
Материалы по теме
Роналду вынес торт шеф-повару «Аль-Насра» на день рождения:
