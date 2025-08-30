«Участник ЧМ должен быть сильным соперником». Радимов — о матче России и Иордании

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о предстоящем матче сборной России с национальной командой Иордании.

«На бумаге выглядит так, что участник чемпионата мира должен быть сильным, серьёзным соперником. Однако сейчас финальную стадию чемпионата мира так расширили, что, мне кажется, туда теперь не так уж сложно попасть. В любом случае, этот соперник должен быть достойнее, чем тот же Бруней», — заявил Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, матч между Россией и Иорданией пройдёт уже четвёртого сентября, начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.