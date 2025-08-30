Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Участник ЧМ должен быть сильным соперником». Радимов — о матче России и Иордании

«Участник ЧМ должен быть сильным соперником». Радимов — о матче России и Иордании
Комментарии

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о предстоящем матче сборной России с национальной командой Иордании.

«На бумаге выглядит так, что участник чемпионата мира должен быть сильным, серьёзным соперником. Однако сейчас финальную стадию чемпионата мира так расширили, что, мне кажется, туда теперь не так уж сложно попасть. В любом случае, этот соперник должен быть достойнее, чем тот же Бруней», — заявил Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, матч между Россией и Иорданией пройдёт уже четвёртого сентября, начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

Материалы по теме
«Жёсткий, сложный, довольно агрессивный». Жерсон — о футболе в чемпионате России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android