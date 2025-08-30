Сборная Испании опубликовала заявку на матчи отбора к чемпионату мира — 2026

Пресс-служба сборной Испании опубликовала заявку национальной команды на матчи квалификации к чемпионату мира 2026 года. В списке главного тренера «Фурия Роха» Луиса де Ла Фуэнте — 26 футболистов из 13 клубов.

Наибольшее представительство в сборной — игроки «Барселоны» (7). По три футболиста вызваны из «Атлетика» и «Арсенала», из мадридского «Реала», «Комо» и «Реала Сосьедад» оказалось по два игрока, их других клубов — по одному.

Полная заявка Испании:

Вратари: Унай Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»);

Защитники: Педро Порро («Тоттенхэм»), Даниэль Карвахаль («Реал»), Дин Хёйсен («Реал»), Робин Ле Норман («Атлетико»), Пау Кубарси («Барселона»), Дани Вивиан («Атлетик»), Марк Кукурелья («Челси»), Алекс Гримальдо («Байер»);

Полузащитники: Мартин Субименди, Микель Мерино (оба «Арсенал»), Родри («Манчестер Сити»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Гави, Педри, Даниэль Ольмо, Фермин Лопес (все «Барселона»);

Нападающие: Альваро Мората, Хесус Родригес (оба «Комо»), Ламин Ямаль, Ферран Торрес (оба «Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Йереми Пино («Вильярреал»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»).

Напомним, подопечные де ла Фуэнте встретятся с Болгарией (4 сентября) и Турцией (7 сентября) в рамках отбора на ЧМ-2026. Оба матча состоятся на выезде.

