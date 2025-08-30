«Очень лёгкий для нас соперник». Григорян — о предстоящем матче сборной России с Иорданией
Российский тренер, а ныне телеэксперт Александр Григорян высказался о предстоящем матче сборной России и национальной команды Иордании, который состоится уже четвёртого сентября.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иордания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Сборная Иордании — очень средненькая, мягко выражаясь, команда. С такой семейной обстановкой, где соблюдается максимальная игровая дисциплина, минимально ротируется состав, очень простенько играют, в основном через длинные передачи, также присутствует глубокая и эшелонированная оборона. Это будет очень лёгкий для нас соперник, не может быть другого мнения», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
