«Бетис» вышел из переговоров с «МЮ» по возвращению Антони. Трансфер не состоится

Испанский «Бетис» отозвал предложение о трансфере крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони и вышел из переговоров. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, ссылаясь на официальное заявление севильцев.

По информации источника, медицинское обследование для Антони не запланировано, а трансфер не состоится из-за завышенных условий со стороны английского клуба.

«Соглашения по Антони нет, и мы отозвали предложение. Мы не можем позволить себе трансферную сумму и те выплаты, которые «Манчестер Юнайтед» вместо этого выплатить игроку до перехода», — говорится в заявлении.

Во второй части минувшего сезона Антони провёл за «Бетис» 26 матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отдал пять голевых передач. Действующий контракт футболиста с английским клубом рассчитан до лета 2027 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 35 млн.

