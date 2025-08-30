Скидки
Григорян рассказал, как лучше сборной России играть с Катаром

Григорян рассказал, как лучше сборной России играть с Катаром
Российский тренер, а ныне телеэксперт Александр Григорян сделал предположение, как сложится товарищеский матч сборной России с национальной командой Катара.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Что же касается сборной Катара, то если мы не будем играть в максимально высоком темпе, то как раз у них много «игровичков». То есть игроков с высоким интеллектом, хорошо технически оснащенных, опытных. Но они уже в возрасте, они и будучи молодыми не отличались высокоинтенсивным футболом. Если честно, то я не готов накручивать интригу, мне кажется, что матч и с Иорданией, и с Катаром — очень доступные для сборной России», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, матч с Катаром состоится седьмого сентября, начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.

