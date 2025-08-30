«Не дело игрока — выносить в прессу такие вещи». Радимов — о нашумевшем заявлении Дзюбы

Бывший российский футболист, а ныне телеэксперт Владислав Радимов прокомментировал обсуждаемое обращение нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы к руководству клуба после поражения в матче 6‑го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:3). Дзюба публично потребовал усилить состав в летнее трансферное окно.

«Считаю, что не дело игрока — выносить в прессу такие вещи. Кем бы он ни был. Это внутренняя кухня, нужно разбираться внутри коллектива. Усиление «Акрону», возможно, нужно, но заметьте, что футболисты в команде не прогрессируют после достаточно удачного прошлого сезона. Главному тренеру Тедееву следует обратить на это внимание. Прогресса у «Акрона» я не вижу», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Акрон» шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года.

