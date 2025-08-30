Скидки
«Не дело игрока — выносить в прессу такие вещи». Радимов — о нашумевшем заявлении Дзюбы

«Не дело игрока — выносить в прессу такие вещи». Радимов — о нашумевшем заявлении Дзюбы
Бывший российский футболист, а ныне телеэксперт Владислав Радимов прокомментировал обсуждаемое обращение нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы к руководству клуба после поражения в матче 6‑го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:3). Дзюба публично потребовал усилить состав в летнее трансферное окно.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Алвес – 6'     2:0 Глебов – 19'     2:1 Дзюба – 34'     3:1 Обляков – 59'    

«Считаю, что не дело игрока — выносить в прессу такие вещи. Кем бы он ни был. Это внутренняя кухня, нужно разбираться внутри коллектива. Усиление «Акрону», возможно, нужно, но заметьте, что футболисты в команде не прогрессируют после достаточно удачного прошлого сезона. Главному тренеру Тедееву следует обратить на это внимание. Прогресса у «Акрона» я не вижу», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Акрон» шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года.

Дзюба — руководству «Акрона»: где усиление? Мы хотим в Первую лигу вылететь?

«Подвиги» Дзюбы вне футбола:

