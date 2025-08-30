Нагучев назвал команду, в которую стоило бы перейти Артёму Дзюбе

Футбольный комментатор Роман Нагучев рассказал, в какую команду стоило бы перейти 37-летнему нападающему «Акрона» Артёму Дзюбе.

«Если бы Дзюба перешёл в «Спартак», играл бы в основном составе. Ему 37 лет, он играет лучше всех российских нападающих. Это возрастной игрок. Но он настолько не наигрался, насколько это возможно. Он ведёт себя так, как человек, который хочет ещё что‑то выиграть. Он не был чемпионом России в «Спартаке», а это боль для любого воспитанника «Спартака», — сказал Нагучев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в текущем сезоне Дзюба провёл за «Акрон» шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года.