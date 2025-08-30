Скидки
Григорян: у «Сочи» нет никаких шансов в матче с нынешним «Спартаком»

Известный российский тренер, а ныне телеэксперт Александр Григорян высказался о предстоящем матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги, где «Спартак» сойдётся на своём поле с «Сочи». Встреча пройдёт сегодня, 30 августа, в 18:30.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если говорить о закономерностях, то у «Сочи» нет никаких шансов. С нынешним «Спартаком» я не вижу ни в одном компоненте, за что «Сочи» может зацепиться», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

На данный момент подопечные Роберта Морено занимают последнее 16-е место в РПЛ, набрав лишь одно очко после шести туров. Команда Деяна Станковича имеет в своём активе восемь очков и идёт на восьмой строчке.

