Александр Головин рассказал, с каким клубом хотел бы встретиться в Лиге чемпионов

Александр Головин рассказал, с каким клубом хотел бы встретиться в Лиге чемпионов
Российский атакующий полузащитник и капитан «Монако» Александр Головин перед жеребьёвкой Лиги чемпионов рассказал, кого хотел бы видеть соперником своей команды.

«Казахстанский «Кайрат», — сказал Головин в видео, опубликованном пресс-службой клуба.

Отметим, другие игроки также отвечали на этот вопрос. Многие из футболистов сказали, что хотели бы встретиться с мадридским «Реалом» или мюнхенской «Баварией». Также среди ответов были леверкузенский «Байер», дортмундская «Боруссия», лондонский «Арсенал» и «ПСВ Эйндховен».

Напомним, по результатам жеребьёвки, «Монако» сыграет с норвежским «Будё-Глимтом».

