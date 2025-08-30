«Галатасарай» сделал нестандартное предложение «ПСЖ» по трансферу Доннаруммы — Галетти

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турецкий «Галатасарай» сделал нестандартное предложение «Пари Сен-Жермен» по переходу итальянского голкипера Джанлуиджи Доннаруммы. Об этом сообщает журналист и инсайдер Руди Галетти в соцсети X.

По информации источника, переговоры ведутся о необычной формуле: никакой платы за трансфер, только стоимость при перепродаже в будущем.

Как утверждается, это шаг, который может поколебать рыночную логику и поставить под вопрос практику представления интересов игроков.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» предложили € 15 млн за переход итальянского голкипера, однако парижский клуб, оценивает футболиста в € 25-30 млн.

Вратарь защищает цвета «ПСЖ» с летнего перехода 2021 года. Действие его контракта с парижанами рассчитано ещё на один год. Ранее появлялась информация, что клуб и игрок не сумели согласовать продление соглашения.

