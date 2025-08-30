Нагучев: не задумывались, почему «Сочи» вернул Морено после первого стыкового матча?

Футбольный комментатор Роман Нагучев поделился мыслями, почему руководство «Сочи» сохранил главного тренера Роберта Морено после стыковых матчей за выход в Российскую Премьер-Лигу.

«Не задумывались, почему Морено вернули после первого стыкового матча? Потому что неустойка слишком велика, потому что он был тренером сборной Испании, у него были соответствующие гарантии и надежды. Теперь же за полгода история изменилась. Очень больно признавать поражение. Очень неприятно расставаться с деньгами в пользу человека, который тебя оставил без денег и без результата. Надо найти момент, когда это будет более‑менее органично для клуба. Но вы ничего не сможете объяснить толпе», — сказал Нагучев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Сочи» располагается на последнем 16-м месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Морено набрала лишь одно очко. Ранее сообщалось, что испанский специалист перенёс гипертонический криз во время матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (2:4).

