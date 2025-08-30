Руководство «Милана» хочет обменять Сантьяго Хименеса на Артёма Довбика

Спортивный директор итальянского «Милана» Игли Таре сообщил, что ведутся переговоры об обмене мексиканского нападающего Сантьяго Хименеса на украинского форварда «Ромы» Артёма Довбика. Об этом сообщает спортивный сайт Goal.com.

«Мы рассматриваем возможность обмена между Довбиком и Санти Хименесом. Если это возможно, мы заключим сделку. Если нет, мы останемся с нынешним составом», — приводит слова Таре Goal.com.

Напомним, по итогам двух туров миланский клуб занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. Следующий матч «россонери» проведут на домашнем стадионе с «Болоньей» 14 сентября, начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.