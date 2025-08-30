40-летний Роналду вызван в сборную Португалии на матчи отбора к ЧМ-2026. Леау — вне заявки

Пресс-служба сборной Португалии опубликовала заявку национальной команды на матчи квалификации к чемпионату мира 2026 года. В неё вошёл известный 40-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Отметим, вне заявки остался вингер «Милана» Рафаэл Леау, получивший травму в матче 1-го тура Серии А.

Состав сборной Португалии:

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Руй Силва («Спортинг»), Жозе Са («Вулверхэмптон»);

Защитники: Диогу Дало («Манчестер Юнайтед»), Жоау Канселу («Аль-Хиляль»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Ренату Вейга («Вильярреал»), Антониу Силва («Бенфика»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»);

Полузащитники: Жоау Пальинья («Тоттенхэм»), Жоау Невеш, Витинья (оба «ПСЖ»), Рубен Невеш («Аль-Хилаль»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»);

Нападающие: Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Педру Нету («Челси»), Франсиску Тринкан («Спортинг»), Франсишку Консейсау («Ювентус»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»), Педру Гонсалвеш («Спортинг»), Жоау Феликс («Аль-Наср»).

Напомним, подопечные Роберто Мартинеса встретятся с Арменией (6 сентября) и Венгрией (9 сентября) в рамках отбора на ЧМ-2026. Оба матча состоятся на выезде.

