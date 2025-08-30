«Чудовищный прогресс». Григорян назвал игрока, которого хотел бы видеть в сборной России

Российский тренер, а ныне телеэксперт Александр Григорян высказался об игроке, которого хотел бы видеть в сборной России из-за его прогресса.

«Этому парню нужно открыть дверь в сборную. Полтора‑два года назад мы над Умяровым прикалывались, я хорошее слово подобрал, самое мягкое. Как он действует под давлением, сколько ошибок совершает и так далее. Человек за такой короткий срок в зрелом возрасте делает просто километровый шаг вперёд в своей карьере. Разве не нужно поддержать эту дикую энергетику приглашением в сборную? Теперь у Умярова есть ещё один стимул, потому что он прекрасно понимает, что сделал чудовищный прогресс. Кстати, я не припомню, чтобы игрок в зрелом возрасте… Даже хочу сравнить с чьим‑то прогрессом, но не припоминаю», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее главный тренер сборной России опубликовал заявку национальной команды на предстоящие товарищеские матчи с Иорданией и Катаром. Хавбек «Спартака» Наиль Умяров в неё не вошёл. В нынешнем сезоне в активе Наиля семь матчей за московский клуб во всех турнирах и одна результативная передача.

Материалы по теме Григорян рассказал, как сборной России играть с Катаром, чтобы одержать победу

Как сборная России играет при Карпине: