Радимов объяснил отсутствие Умярова в заявке сборной России на ближайшие матчи

Бывший российский футболист, а ныне телеэксперт Владислав Радимов прокомментировал отсутствие полузащитника московского «Спартака» Наиля Умярова в заявке сборной России на ближайшие матчи с национальными командами Иордании и Катара.

«Вопрос дискуссионный. Думаю, что выбор тут — целиком на вкус Карпина. Состав центральных полузащитников в сборной России впечатляет. Кисляк, пожалуй, лучший игрок страны на этой позиции. С ним всё ясно. С остальными конкурентами Умяров вполне может и должен соперничать, но перебор игроков в сборной тоже не нужен. Если вызвать всех, как они будут играть? По 10 минут за матч?

Кроме того, в тренировочном процессе Карпину будет очень важно посмотреть, как молодые футболисты, как Кисляк или тот же Батраков, сыграют против Головина и других легионеров. Больше ему негде это оценить, ведь еврокубков у нас сейчас нет», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч с Иорданией состоится четвёртого сентября, встреча с Катаром пройдёт седьмого сентября.