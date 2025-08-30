Скидки
Вердер Бремен — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Стало известно, когда Нино может перейти из «Зенита» в «Флуминенсе»

Стало известно, когда Нино может перейти из «Зенита» в «Флуминенсе»
Комментарии

Трансфер центрального защитника петербургского «Зенита» Нино в бразильский «Флуминенсе» может состояться уже этой зимой. Об этом сообщает издание Hora do Flu.

По информации источника, руководство бразильского клуба хочет договориться с сине-бело-голубыми о переходе защитника уже в зимнее трансферное окно и не планирует подписывать на эту позицию никого другого.

Ранее стало известно, что петербургский клуб этим летом уже отклонил предложение бразильского клуба о трансфере Нино, несмотря на желание футболиста покинуть клуб. Отмечалось, что «Зенит» хочет сохранить игрока в команде до начала 2026 года.

