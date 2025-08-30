Аршавин отреагировал на выход «Кайрата» в Лигу чемпионов

Известный российский экс-футболист, а ныне телеэксперт Андрей Аршавин прокомментировал выход казахстанского «Кайрата» в Лигу чемпионов.

«Салам, Казахстан! Конечно, это сумасшедшее событие – «Кайрат» в Лиге чемпионов. Смотрел фрагменты матча, эмоции после пенальти просто невероятные. Поздравляю всех: президента Кайрата Советаевича, тренерский штаб, игроков и всех, кто рядом с клубом. Надеюсь, что смогу приехать в Алм-Ату и увидеть матчи Лиги чемпионов вживую. Алга, «Кайрат»! – сказал Аршавин в видео в соцсетях Fonbet.kz.

Напомним, Аршавин выступал в составе казахстанского клуба с 2016 по 2018 годы.