Вердер Бремен — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
16:30 Мск
Гави досрочно завершил тренировку «Барсы» из-за боли в ранее травмированном колене — AS

Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Гави досрочно завершил пятничную тренировку из‑за боли в колене. По первоначальным данным предполагался ушиб, однако позже выяснилось, что ситуация серьёзнее и у клуба есть есть основания для беспокойства, сообщает журналист издания AS Хави Мигель.

По информации источника, в клубе обеспокоены тем, что повреждение затронуло то же колено, которое оперировали в ноябре 2023 года после разрыва связок и мениска. Отмечается, что для уточнения степени травмы будут проведены дополнительные обследования.

Утверждается, что участие Гави в матче 3-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано» находится под вопросом. Ранее Гави получил вызов в сборную Испании на сентябрьские матчи отбора ЧМ‑2026, однако травма может поставить под сомнение его участие в них, поскольку «Барселона» вряд ли станет рисковать футболистом.

В нынешнем сезоне Гави принял участие в двух матчах за клуб, отметившись результативной передачей.

