Вердер Бремен — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Аршавин: с парой Тимощук — Аршавин «Кайрат» даже чемпионом Казахстана не стал, а тут — ЛЧ

Аршавин: с парой Тимощук — Аршавин «Кайрат» даже чемпионом Казахстана не стал, а тут — ЛЧ
Известный российский экс-футболист, а ныне телеэксперт Андрей Аршавин шутливо высказался о выходе казахстанского «Кайрата» в Лигу чемпионов.

«С парой Тимощук — Аршавин «Кайрат» даже чемпионом Казахстана не стал, а с парой Сорокин — Мартынович вышел в Лигу чемпионов (смеётся). Я поздравил и генерального директора, и написал Кайрату Советаевичу. Если бы не он, то «Кайрата» бы не существовало. Я думаю, что он даже не мечтал, что клуб может в Лигу чемпионов выйти. Думаю, что он в Казахстане в тот день был самым счастливым человеком», — сказал Аршавин в шоу «Это футбол, брат!»

Напомним, Аршавин выступал в составе казахстанского клуба с 2016 по 2018 годы.

