Вердер Бремен — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Ромы» Гасперини сделал заявление о своём отношении к Артёму Довбику

Аудио-версия:
Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини накануне матча 2-го тура Серии А с «Пизой» ответил на вопрос о роли украинского нападающего команды Артёма Довбика.

Италия — Серия А . 2-й тур
30 августа 2025, суббота. 21:45 МСК
Пиза
Пиза
Не начался
Рома
Рим
– Остаётся ли Довбик ключевым игроком? Чего ожидать в последние дни трансферного окна?

– У Довбика была пауза в начале предсезонной подготовки, однако в работе со мной он проявил себя как очень позитивный игрок, как и остальная команда. Он всегда очень старался, и я не имею к нему никаких претензий.

От Довбика я ожидаю, что, независимо от того, выйдет ли он в стартовом составе, появится на замену или останется на скамейке запасных – он приложит все свои усилия для достижения результата, к которому мы стремимся. И это будет совсем непросто, – приводит слова тренера Tuttomercatoweb.

Напомним, в прошлом сезоне Артём забил 17 голов и отдал четыре ассиста в 45 матчах на клубном уровне.

Мудрик показал видео боксёрской тренировки

