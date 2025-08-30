Скидки
В сборной России объяснили включение Дениса Адамова в итоговый состав на сентябрьский сбор

В сборной России объяснили включение Дениса Адамова в итоговый состав на сентябрьский сбор
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов рассказал о причинах включения голкипера «Зенита» Дениса Адамова в итоговый состав на сентябрьский сбор.

– Виталий Витальевич, в итоговый состав на сентябрьский сбор включён Денис Адамов, которого не было в расширенном списке. Поясните свой выбор, пожалуйста.
– Решение было принято после того, как Денис отыграл очень яркий матч со «Спартаком». И это заработанное «Зенитом» очко с полным правом можно назвать его большой заслугой. До этого были две игры на кубок, также был ещё один матч чемпионата с его участием. И по итогам этих четырёх встреч было принято решение включить в состав на сбор Дениса, – приводит слова Кафанова официальный сайт РФС.

Напомним, в рамках сентябрьского сбора национальная команда России сыграет два товарищеских матча: 4 сентября в Москве против Иордании и 7 сентября в Эр-Райяне с Катаром.

