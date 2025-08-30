Скидки
Один из самых дорогих игроков сборной Украины Судаков в шаге от трансфера в «Бенфику»

Аудио-версия:
Украинский полузащитник «Шахтёра» Георгий Судаков находится в Португалии, где в ближайшее время подпишет контракт с лиссабонской «Бенфикой», сообщает A Bola.

По данным источника, 22-летний футболист вчера прилетел в аэропорт Тиреш в сопровождении спортивного директора клуба Руя Педру Браза. При прибытии Судаков не делал никаких заявлений для прессы.

Соглашение между «Бенфикой» и «Шахтёром» было достигнуто минувшей ночью.

Лиссабонский клуб заплатит за украинского хавбека € 27 млн, а также еще до € 5 млн могут быть выплачены в виде бонусов в зависимости от выполнения определённых целей.

В сезоне-2024/2025 хавбек забил 15 голов и сделал шесть ассистов в 37 матчах за «Шахтёр». Новый сезон он начал результативной передачей в девяти играх.

Самые крупные трансферы в истории «Шахтёра»

