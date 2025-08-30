Скидки
Лорьан — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
18:00 Мск
Фабрицио Романо сообщил новые подробности возможного трансфера Исака в «Ливерпуль»

Комментарии

«Ливерпуль» не оставляет попыток подписать до закрытия летнего трансферного окна форварда «Ньюкасла» Александера Исака, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

«Ливерпуль» готов пойти ва-банк и снова сделать предложение по Александеру Исаку, поскольку позиция игрока остаётся неизменной. Исак хочет только в «Ливерпуль», и если «Ньюкасл» решит открыть двери для его ухода после прихода Вольтемаде (а также грядущего прихода ещё одного нападающего), «Ливерпуль» будет готов», — написал в своих социальных сетях инсайдер.

Ранее была информация о том, что «Ньюкасл» сообщил «Ливерпулю», что готов продать Исака за € 150 млн. В текущем сезоне игрок в заявку клуба на матчи ещё не попадал.

Игроки «Ливерпуля» возложили цветы в память о Диогу Жоте

