У полузащитника «Барселоны» Гави подозрение на второй разрыв «крестов» — Cadena Ser

Полузащитник «Барселоны» Гави, досрочно завершивший пятничную тренировку из‑за боли в колене, мог снова порвать крестообразные связки на той же ноге, сообщает Cadena Ser.

По сведениям источника, сегодня игрок пройдёт медицинское обследование. Он 100% не примет участия в ближайшем матче с «Райо Вальекано». Источник также сообщает, что у испанца может быть трещина в колене.

В нынешнем сезоне Гави принял участие в двух матчах за клуб, отметившись результативной передачей.

Напомним, ранее игрок уже перенёс травму крестообразных связок колена и длительное восстановление. Гави 20 лет. В прошлом сезоне полузащитник провёл 42 матча во всех турнирах, забил три мяча и сделал три результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 60 млн.

Гави поддержали в «Барселоне» после травмы «крестов»