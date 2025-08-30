Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лорьян — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

У полузащитника «Барселоны» Гави подозрение на второй разрыв «крестов» — Cadena Ser

У полузащитника «Барселоны» Гави подозрение на второй разрыв «крестов» — Cadena Ser
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Гави, досрочно завершивший пятничную тренировку из‑за боли в колене, мог снова порвать крестообразные связки на той же ноге, сообщает Cadena Ser.

По сведениям источника, сегодня игрок пройдёт медицинское обследование. Он 100% не примет участия в ближайшем матче с «Райо Вальекано». Источник также сообщает, что у испанца может быть трещина в колене.

В нынешнем сезоне Гави принял участие в двух матчах за клуб, отметившись результативной передачей.

Напомним, ранее игрок уже перенёс травму крестообразных связок колена и длительное восстановление. Гави 20 лет. В прошлом сезоне полузащитник провёл 42 матча во всех турнирах, забил три мяча и сделал три результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 60 млн.

Гави поддержали в «Барселоне» после травмы «крестов»

Материалы по теме
Гави попросил руководство «Барселоны» продать Лопеса из-за конфликта — Sport.es
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android