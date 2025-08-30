Скидки
Лорьан — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
18:00 Мск
Матч-центр:
«Парма» официально объявила об аренде Кутроне

Комментарии

Форвард Патрик Кутроне продолжит карьеру в «Парме». Клуб объявил о переходе игрока на правах аренды из «Комо» с возможностью выкупа.

«Более 100 голов за карьеру (в Серии А, Премьер-лиге и еврокубках), семь из них — в прошлом сезоне Серии А (а также пять результативных передач): Патрик — прирождённый бомбардир, и он доказывал это везде, где играл. Теперь болельщикам не терпится увидеть его напор и энергию на поле и отпраздновать его первый гол в футболке «Пармы», – написано на официальном сайте клуба.

В минувшем сезоне Кутроне провёл 34 матча за «Комо» во всех турнирах, отметившись восемью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

