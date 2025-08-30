Скидки
Главная Футбол Новости

Кафанов объяснил, почему Ставер и Гудиев не попали в заявку сборной России

Аудио-версия:
Комментарии

Тренер вратарей национальной команды России Виталий Кафанов прокомментировал решение не включать Евгения Ставера и Виталия Гудиева в окончательный список на сентябрьский сбор.

– Почему вы решили не включать в финальную заявку Евгения Ставера и Виталия Гудиева?
– Сомнения были. Чтобы принять решение, приходилось взвешивать каждый матч, каждую деталь, каждый эпизод в последних играх. В пользу Дениса Адамова был тот факт, что он провёл один из самых ярких матчей на старте нового сезона – я имею в виду встречу «Зенита» со «Спартаком». К сожалению, на старте этого сезона, в отличие от прошлого, можно было пересчитать по пальцам игры, в которых вратари были героями встречи, поэтому этот матч стоит особняком, – приводит слова Кафанова официальный сайт РФС.

Напомним, в сентябре россияне проведут два товарищеских матча: 4 сентября команда сыграет в Москве с Иорданией, а 7-го числа встретится в Эр-Райяне с Катаром.

