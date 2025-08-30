Скидки
Лорьан — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Эдуард Сперцян может перейти в «Лидс» — источник

Эдуард Сперцян может перейти в «Лидс» — источник
Комментарии

Капитан и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян привлёк к себе внимание английского «Лидс Юнайтед», сообщает Arménie Football со ссылкой на журналиста Берена Кросса.

По сведениям источника, «Краснодар» был бы не против осуществить трансфер игрока клубу АПЛ. Интерес «Лидса» был одной из причиной, почему «Краснодар» затягивал переговоры с «Саутгемптоном».

Сперцян является воспитанником футбольной академии «Краснодара». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

В августе «Краснодар», со сообщениям СМИ, отказался отпускать Сперцяна в «Саутгемптон».

Карпин в «Динамо». Сперцян и Европа. Траты «Спартака». ПЛН #90

Новости. Футбол
