Кафанов оценил готовность Сафонова, Максименко и Агкацева перед сентябрьским сбором

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о состоянии голкиперов, включённых в основную обойму национальной команды на сентябрьский учебно-тренировочный сбор.

«Форму Матвея оценивать сложно, потому что давно не играл. Со слов самого Матвея, чувствует себя лучше, чем в такой же период в прошлом году. Не сомневаюсь, что так и есть. Стас пока единственный на сегодняшний день вратарь в РПЛ, кто не совершил ни одной голевой ошибки. После посещения тренировок «Спартака», после беседы с тренерами вратарей команды и самим Сашей Максименко убеждён, что он находится в хорошей физической и психологической форме, несмотря на положение в турнирной таблице РПЛ», — приводит слова Кафанова официальный сайт РФС.

Напомним, сборная России 4 сентября встретится в Москве с Иорданией, а 7 сентября сыграет в Эр-Райяне против Катара.