«Не стыдно? Нас Россия перегоняет». Президент клуба Украины раскритиковал Андрея Шевченко

Президент украинского «Ингульца» Александр Поворознюк обратился к президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Шевченко и раскритиковал работу организации.

«Сборная Украины женская не выехала на официальную игру. Потому что визы не успели взять. Вы представляете? При каком президенте УАФ это было? Мы дожили до того, что в Лиге чемпионов от Украины вообще никто не играет. В рейтинге нас Россия перегоняет, а ведь она даже не играет.

Павелко украл — окей. Но он хоть не получал зарплаты. А Шевченко получает 3,5 млн в месяц. Во время конфликта! Неужели тебе мало? Ну как это не стыдно?» — сказал Поворознюк YouTube-каналу «Стоп Коррупции».

Напомним, Шевченко стал главой УАФ в январе 2024 года.

Самые крупные трансферы в истории «Шахтёра»: