Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не стыдно? Нас Россия перегоняет». Президент клуба Украины раскритиковал Андрея Шевченко

«Не стыдно? Нас Россия перегоняет». Президент клуба Украины раскритиковал Андрея Шевченко
Аудио-версия:
Комментарии

Президент украинского «Ингульца» Александр Поворознюк обратился к президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Шевченко и раскритиковал работу организации.

«Сборная Украины женская не выехала на официальную игру. Потому что визы не успели взять. Вы представляете? При каком президенте УАФ это было? Мы дожили до того, что в Лиге чемпионов от Украины вообще никто не играет. В рейтинге нас Россия перегоняет, а ведь она даже не играет.

Павелко украл — окей. Но он хоть не получал зарплаты. А Шевченко получает 3,5 млн в месяц. Во время конфликта! Неужели тебе мало? Ну как это не стыдно?» — сказал Поворознюк YouTube-каналу «Стоп Коррупции».

Напомним, Шевченко стал главой УАФ в январе 2024 года.

Самые крупные трансферы в истории «Шахтёра»:

Материалы по теме
Руководство «Милана» хочет обменять Сантьяго Хименеса на Артёма Довбика
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android