Главный тренер «Ливерпуля» рассказал про адаптацию Экитике в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал о влиянии нового нападающего Уго Экитике на игру команды и о его адаптации в команде после перехода из «Айнтрахта».

«Думаю, он уже оказал большое влияние на атакующую часть нашей игры. Он не только забивает голы, но и участвует в подготовительных моментах, когда сам начинает атаку или помогает нам начать атаку. Я говорю о том, что разница стала немного больше, чем в прошлом сезоне, хотя, когда там играл Лучо [Луис Диас], он тоже часто участвовал в наших подготовительных моментах. Самый простой ответ на вопрос, что он может улучшить, — это его физическая форма. Я ожидаю, что он будет делать даже больше, намного больше без мяча, чем он уже делает, потому что он и так усердно работает. Он может стать лучше, и это совершенно нормально, ведь ему нужно адаптироваться к другой лиге, к другому стилю игры.

Он переезжает в другую страну, попадает в другую лигу, и ему приходится со всем этим справляться. А потом мы возвращаемся после перерыва на матчи сборных, к этому добавляются игры Лиги чемпионов, где он привык выступать, я думаю, в Лиге Европы — это тоже хороший уровень, но не такой высокий, как в Лиге чемпионов. Это главное, что нужно улучшить, и это совершенно нормально, потому что он присоединился к команде немного позже в предсезонный период. Поэтому, чтобы адаптироваться к уровню интенсивности без мяча, я думаю, ему нужно делать небольшие шаги», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, Экитике перебрался в «Ливерпуль» из «Айнтрахта» в летнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила около € 95 млн.