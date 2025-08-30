Арне Слот раскрыл роль юного Рио Нгумохи в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал о роли 16-летнего вингера Рио Нгумохи в команде в этом сезоне.

«Левый нападающий — вот какую роль я ему отвожу! Или вы имели в виду что-то другое? Если серьёзно, то, мне кажется, вся эта пресс-конференция началась с того, что мы и все остальные клубы Премьер-лиги потратили кучу денег. Самое приятное во всём этом то, что в итоге 16-летний парень из академии — наполовину «Челси», наполовину нашей — забил победный гол. И в том–то и прелесть футбола, что, хотя мы много потратили — и много продали, — в нём всё ещё есть место. Если бы мы только тратили, а не продавали, то, вероятно, для него не нашлось бы места. Но теперь для него есть место, и он может проявить свои качества. При нынешнем положении дел у него всё ещё есть возможность проявить себя в предстоящей игре, потому что мы не подписывали новых игроков. Так что, думаю, он снова будет на скамейке запасных и у него будет хороший шанс выйти на поле, если он понадобится», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, Рио стал вторым игроком в истории АПЛ, забившим победный гол в возрасте 16 лет. Это произошло во 2-м туре против «Ньюкасла» (3:2), когда ему было 16 лет и 361 день.