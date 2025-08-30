«Поездка в Алма-Ату — особенная». Алонсо — об игре «Реала» с «Кайратом» в Лиге чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо поделился мнением о результатах жеребьёвки общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. На этой стадии «сливочные» встретятся с «Манчестер Сити», «Ливерпулем», «Ювентусом», «Бенфикой», «Марселем», «Олимпиакосом», «Монако», «Кайратом».

«Наша группа сложная, но мотивирующая. Поездка в Алма-Ату — особенная, посмотрим, как мы справимся с ней. Нам нужно будем продумать логистику как можно лучше», — приводит слова Алонсо AS.

В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов «Реал» дошёл до стадии четвертьфинала, где проиграл «Арсеналу» со счётом 1:5 по результатам двух встреч.

Реакция игроков «Кайрата» на выпадение «Реала» в Лиге чемпионов: