Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 30 августа

Сегодня, 30 августа, состоятся четыре матча в 7-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 30 августа (время московское):

14:00. «Оренбург» — «Рубин»;

16:15. «Зенит» — «Пари НН»;

18:30. «Спартак» — «Сочи»;

20:45. «Ростов» — «Ахмат».

После шести туров Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 15 очков. На второй строчке располагается ЦСКА, заработавший 14 очков. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 14 очками в шести играх. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (1), на 15-й строчке находится «Пари НН» (3).

