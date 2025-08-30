Скидки
Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
«Это было полной неожиданностью для всех». Вратарь «Оренбурга» — о возвращении клуба в РПЛ

«Это было полной неожиданностью для всех». Вратарь «Оренбурга» — о возвращении клуба в РПЛ
Голкипер «Оренбурга» Богдан Овсянников рассказал о реакции команды на решение Российского футбольного союза (РФС) включить клуб в число участников Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

«Это было полной неожиданностью для всех, потому что недели две‑три мы в таком напряжении были: то ФНЛ, то РПЛ. Слухи везде. Но мы готовились и к ФНЛ, и РПЛ, у нас не было какой‑то специальной подготовки. Ждали и надеялись, что мы вернёмся в РПЛ», — поделился Овсянников в эфире «Матч Премьер».

«Оренбург» вылетел из РПЛ по итогам сезона-2024/2025, заняв 15-е место в турнирной таблице. Решением РФС подопечные Владимира Слишковича были возвращены в элитный дивизион, где заменили отстранённое от участия в турнире московское «Торпедо».

