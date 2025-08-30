Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кафанов раскрыл критерии выбора вратарей для сентябрьских матчей сборной России

Кафанов раскрыл критерии выбора вратарей для сентябрьских матчей сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о выборе голкиперов на сентябрьский сбор.

— Как планируете распределять игровое время между голкиперами? Сколько вратарей полетят в Катар?
— Могу точно сказать, что в Катар поедут только три вратаря. И как минимум двое голкиперов примут участие в предстоящих играх.

— На что будете обращать особое внимание вратарей при подготовке к матчам с Иорданией и c Катаром?
— Прежде всего — на психологическое состояние голкиперов, с каждым из которых будем беседовать. В любом случае, последнее слово будет только после обсуждения в тренерском штабе, и в первую очередь — с главным тренером команды Валерием Георгиевичем Карпиным, — приводит слова Кафанова официальный сайт РФС.

Напомним, сборная России встретится с Иорданией 4 сентября в Москве, а 7 сентября сыграет с Катаром в Эр-Райяне.

Материалы по теме
Кафанов оценил готовность Сафонова, Максименко и Агкацева перед сентябрьским сбором
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android