Кафанов раскрыл критерии выбора вратарей для сентябрьских матчей сборной России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о выборе голкиперов на сентябрьский сбор.

— Как планируете распределять игровое время между голкиперами? Сколько вратарей полетят в Катар?

— Могу точно сказать, что в Катар поедут только три вратаря. И как минимум двое голкиперов примут участие в предстоящих играх.

— На что будете обращать особое внимание вратарей при подготовке к матчам с Иорданией и c Катаром?

— Прежде всего — на психологическое состояние голкиперов, с каждым из которых будем беседовать. В любом случае, последнее слово будет только после обсуждения в тренерском штабе, и в первую очередь — с главным тренером команды Валерием Георгиевичем Карпиным, — приводит слова Кафанова официальный сайт РФС.

Напомним, сборная России встретится с Иорданией 4 сентября в Москве, а 7 сентября сыграет с Катаром в Эр-Райяне.