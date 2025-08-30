Сергей Волков: как бы ни было обидно, нужно было уходить из «Акрона»

Новичок «Родины» Сергей Волков высказался о своём уходе из «Акрона». Голкипер выступал за клуб из Тольятти с января 2018 года, а в текущее трансферное окно перебрался в московскую команду на правах аренды.

— Сейчас мне хорошо в «Родине». На данный момент я здесь.

— Вы уже ассоциируетесь с «Акроном», как восприняли уход из команды?

— Нормально. Мне в любом случае нужно играть. Если я не устраиваю тренера, нужно уезжать в другую команду. Как бы мне ни было обидно покидать город, родных болельщиков и команду. Ничего страшного: новый этап, новые возможности — у меня всё впереди.

Я продолжаю следить за «Акроном». Сейчас у них не очень удачная серия, хочется пожелать удачи. Я всегда буду болеть за «Акрон» и поддерживать ребят, — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В составе «Родины» Волков принял участие в трёх матчах Лиги PARI сезона-2025/2026. В них вратарь пропустил один мяч.