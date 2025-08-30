Скидки
18:30 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок «Родины» Бессмертный прокомментировал победу над «Торпедо»

Игрок «Родины» Бессмертный прокомментировал победу над «Торпедо»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник московского «Динамо» Владислав Бессмертный, выступающий на правах аренды за «Родину», высказался о победе своей команды над «Торпедо» (3:0) в 7-м туре Лиги PARI. Клубы играли на стадионе «Арена Химки» в московской области.

Россия — Лига PARI . 7-й тур
29 августа 2025, пятница. 18:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
3 : 0
Торпедо М
Москва
1:0 Максименко – 32'     2:0 Абдусаламов – 71'     3:0 Абдусаламов – 90+3'    

«Хороший матч! Мы давно хорошо играем, но не можем победить — хромает реализация. А сегодня получилось забить три. Победа абсолютно заслуженная, мы во всех компонентах полностью переиграли «Торпедо». Главное, что забивали», — сказал Бессмертный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Данная победа стала для «Родины» первой в новом сезоне. В активе команды семь набранных очков. Столичный клуб поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата. «Торпедо» с четырьмя очками находится на 16-й строчке.

