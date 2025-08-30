Скидки
Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
18:30 Мск
Расписание матчей Первой лиги по футболу 2025/2026 на 30 августа

Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 30 августа
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 30 августа, состоятся семь матчей в 7-м туре Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Расписание матчей 7-го тура Первой лиги 30 августа (время — московское):

10:00. «СКА-Хабаровск» — «КАМАЗ»;
13:30. «Енисей» — «Сокол»;
16:00. «Уфа» — «Чайка»;
16:00. «Волга» Ульяновск — «Арсенал» Тула.
17:00. «Шинник» — «Черноморец»;
18:00. «Ротор» — «Спартак» Кострома.
18:00. «Нефтехимик» — «Челябинск».

Турнирную таблицу чемпионата возглавляет воронежский «Факел», на счету которого 18 очков после шести туров. Второе место занимает «Урал», набравший 15 очков в шести играх. В зоне стыковых матчей за выход в Мир РПЛ находятся «КАМАЗ» (13) и костромской «Спартак» (13). Замыкает турнирную таблицу новороссийский «Черноморец», который набрал два очка за шесть игр.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
