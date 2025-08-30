Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 30 августа

Сегодня, 30 августа, состоятся семь матчей в 7-м туре Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Расписание матчей 7-го тура Первой лиги 30 августа (время — московское):

10:00. «СКА-Хабаровск» — «КАМАЗ»;

13:30. «Енисей» — «Сокол»;

16:00. «Уфа» — «Чайка»;

16:00. «Волга» Ульяновск — «Арсенал» Тула.

17:00. «Шинник» — «Черноморец»;

18:00. «Ротор» — «Спартак» Кострома.

18:00. «Нефтехимик» — «Челябинск».

Турнирную таблицу чемпионата возглавляет воронежский «Факел», на счету которого 18 очков после шести туров. Второе место занимает «Урал», набравший 15 очков в шести играх. В зоне стыковых матчей за выход в Мир РПЛ находятся «КАМАЗ» (13) и костромской «Спартак» (13). Замыкает турнирную таблицу новороссийский «Черноморец», который набрал два очка за шесть игр.

