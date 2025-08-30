Ростислав Солдатенко: моё невезение с РПЛ — фигня, рано или поздно всё равно там окажусь

Голкипер московского «Торпедо» Ростислав Солдатенко высказался о своём регулярном непопадании в Мир Российскую Премьер-Лигу.

«Моё невезение с Премьер-Лигой — фигня, меня это никак не колышет. Я просто играю в футбол, занимаюсь любимым делом — вот и всё. А всю эту ситуацию раздули так, будто… Мне вообще без разницы, рано или поздно я всё равно окажусь в РПЛ. Это моя цель, а мечта совсем другая. Мечта — это что-то, что никогда не сбудется, это АПЛ», — сказал Солдатенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

По итогам сезона-2022/2023 Ростислав Солдатенко вышел в РПЛ вместе с «Аланией», но владикавказский клуб не был допущен до участия в турнире из-за несоответствия стадиона. В январе текущего года вратарь перебрался в «Черноморец», который по аналогичной причине не был допущен до участия в переходных матчах за выход в РПЛ в сезоне-2024/2025. Текущим летом Солдатенко стал игроком «Торпедо», после чего клуб отстранили от участия в Российской Премьер-Лиге из-за попыток неправомерного влияния на результаты матчей.