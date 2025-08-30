Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» арендует Джексона у «Челси» за € 15 млн с опцией выкупа за € 80 млн — Романо

«Бавария» арендует Джексона у «Челси» за € 15 млн с опцией выкупа за € 80 млн — Романо
Комментарии

«Бавария» согласовала с «Челси» сделку о годичной аренде нападающего Николаса Джексона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, мюнхенский клуб заплатит за аренду форварда € 15 млн и будет обладать возможностью выкупа футболиста за € 80 млн.

Нападающий перешёл в «Челси» из «Вильярреала» летом 2023 года. За этот период Джексон принял участие в 81 матче во всех турнирах, в которых он отметился 30 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Материалы по теме
«Ювентус» может перехватить Джексона у «Баварии» — Ди Марцио

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android