«Бавария» арендует Джексона у «Челси» за € 15 млн с опцией выкупа за € 80 млн — Романо

«Бавария» согласовала с «Челси» сделку о годичной аренде нападающего Николаса Джексона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, мюнхенский клуб заплатит за аренду форварда € 15 млн и будет обладать возможностью выкупа футболиста за € 80 млн.

Нападающий перешёл в «Челси» из «Вильярреала» летом 2023 года. За этот период Джексон принял участие в 81 матче во всех турнирах, в которых он отметился 30 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

