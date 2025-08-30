Комментатор Okko Разживин высказался о матче «ПСЖ» с «Тулузой» в 3-м туре Лиги 1

Комментатор Okko Павел Разживин поделился мнением о матче 3-го тура Лиги 1 между «Тулузой» и «ПСЖ», который состоится сегодня, 30 августа.

«ПСЖ» отправляется в гости к «Тулузе» в рамках 3-го тура французской Лиги 1. Как мы прекрасно знаем, Луис Энрике подводит команду к оптимальным кондициям и позволяет себе экспериментировать с составом. Идеальный и 100-процентный «ПСЖ» мы увидим ближе к началу общего этапа Лиги чемпионов. Если говорить про «Тулузу», команда Карлоса Мартинеса рассталась с большим количеством лидеров, которые были в прошлом сезоне. Сейчас много молодёжи, но это не проблема, потому что «Тулуза» на старте сезона имеет шесть очков из шести возможных, что может многих удивить.

Хоть серьёзных просадок в игре не наблюдается, мы всё же знаем, что предсезонка была удручающей — очень много крупных поражений. Казалось, что «Тулузе» придётся очень трудно вкатываться в сезон, но на выходе всё очень даже неплохо. Посмотрим, как команда сыграет дома. Это будет первая серьёзная проверка для Карлоса Мартинеса. Ко всему прочему, есть отголоски прошлого сезона — на домашней арене «Тулузы» «ПСЖ» сумел одержать верх только с минимальным счётом. Понятное дело, что «ПСЖ» — фаворит, как обычно, но, однозначно, будет непросто», — сказал Разживин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Самые большие стадионы мира: