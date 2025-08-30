Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дзюба ответил, как относится к искусственному интеллекту

Дзюба ответил, как относится к искусственному интеллекту
Комментарии

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба рассказал о своём отношении к развитию искусственного интеллекта.

«Искусственный интеллект развивается — наверное, хорошая тема, но я не очень всё это люблю. Хотя, пожалуй, всё это круто, такое время сейчас. Страшно? Да нет, мне ничего не страшно», — приводит слова Дзюбы ТАСС.

В нынешнем сезоне форвард «Акрона» принял участие в шести матчах Мир Российской Премьер-Лиги, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Дзюбы составляет € 1,5 млн.

Материалы по теме
Нагучев назвал команду, в которую стоило бы перейти Артёму Дзюбе

Лучший бомбардир в истории России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android