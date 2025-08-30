Нападающий «Акрона» Артём Дзюба рассказал о своём отношении к развитию искусственного интеллекта.

«Искусственный интеллект развивается — наверное, хорошая тема, но я не очень всё это люблю. Хотя, пожалуй, всё это круто, такое время сейчас. Страшно? Да нет, мне ничего не страшно», — приводит слова Дзюбы ТАСС.

В нынешнем сезоне форвард «Акрона» принял участие в шести матчах Мир Российской Премьер-Лиги, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Дзюбы составляет € 1,5 млн.

Лучший бомбардир в истории России: