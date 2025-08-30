«Челси» — «Фулхэм»: онлайн-трансляция матча 3-го тура АПЛ начнётся в 14:30

Сегодня, 30 августа, состоится матч 3-го тура английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между «Челси» и «Фулхэмом». Команды будут играть на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречу обслужит Роберт Джонс. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После двух стартовых туров «Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. В активе «пенсионеров» четыре набранных очка. «Фулхэм» с двумя очками в двух играх располагается на 13-й строчке. Действующим чемпионом Англии является «Ливерпуль», набравший в прошлом сезоне 84 очка.