Спартак Москва — Сочи. Прямая трансляция
Челси — Фулхэм: онлайн-трансляция матча 3-го тура АПЛ 2025/2026 начнётся в 14:30

«Челси» — «Фулхэм»: онлайн-трансляция матча 3-го тура АПЛ начнётся в 14:30
Комментарии

Сегодня, 30 августа, состоится матч 3-го тура английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между «Челси» и «Фулхэмом». Команды будут играть на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречу обслужит Роберт Джонс. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
30 августа 2025, суббота. 14:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Фулхэм
Лондон
После двух стартовых туров «Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. В активе «пенсионеров» четыре набранных очка. «Фулхэм» с двумя очками в двух играх располагается на 13-й строчке. Действующим чемпионом Англии является «Ливерпуль», набравший в прошлом сезоне 84 очка.

Календарь английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
