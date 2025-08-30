Гаич ответил, за счёт чего ЦСКА не проигрывает 20 матчей подряд в чемпионате России

Защитник ЦСКА Милан Гаич поделился мнением, благодаря чему красно-синие не проигрывают в Мир Российской Премьер-Лиге на протяжении 20 матчей подряд.

«Как минимум забиваем на один мяч больше, чем соперник, и пропускаем меньше, чем противник (смеётся). Не смотрим на все эти цифры — это уже история. Надеюсь, что продолжим так играть, а количество беспроигрышных матчей будет ещё больше. Не знаю, сколько это будет продолжаться, потому что это футбол, в любой момент может быть поражение. Нужно просто двигаться дальше и не останавливаться на достигнутом. ЦСКА пытается выигрывать каждый матч», — приводит слова Гаича «Матч ТВ».

Последний раз ЦСКА проигрывал в чемпионате России в матче 16-го тура минувшего сезона соревнования с «Ростовом» (1:2), который состоялся 23 ноября 2024 года.

В нынешнем сезоне Гаич принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

