Футбол Новости

Кечинов — об Умярове: даже Фёдор Черенков не всегда попадал в сборную

Комментарии

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о непопадании полузащитника красно-белых Наиля Умярова в состав сборной России на товарищеские матчи с Иорданией и Катаром. Игры состоятся, соответственно, 4 и 7 сентября.

«Что касается невызова Наиля Умярова в сборную России, у Валерия Карпина свои взгляды на футболистов, которые играют на данной позиции. Так бывает. Раньше даже Фёдор Черенков не всегда попадал в сборную, хотя был лучшим в «Спартаке» и в стране. Лобановский не всегда его вызывал. Не вижу ничего страшного в этом.

Для «Спартака» Умяров — ключевой футболист и лидер, который определяет игру команды. Но главный тренер сборной России не видит его на этой позиции в национальной команде, потому что, по его мнению, есть футболисты, которые играют более эффективно и с большей пользой. Карпин же не враг сам себе. Он же не будет вызывать игрока, который слабее остальных. Это пойдёт во вред ему и сборной России», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

