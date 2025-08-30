Валерий Кечинов: «Спартак» ещё не вылез из той ситуации, в которую попал

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от игры красно-белых с «Сочи» в рамках 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт сегодня, 30 августа, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«Конечно, на бумаге «Спартак» — фаворит в матче с «Сочи», потому что команды находятся на разных полюсах. Красно-белые более-менее начали выправлять ситуацию по игре и результатам, однако «Сочи» некуда деваться. Сегодня я ожидаю серьёзной игры. Если футболисты «Спартака» подумают, что «Сочи» — аутсайдер, и с ним можно сыграть вполсилы, это будет ошибкой.

При этом красно-белые ещё не вылезли из той ситуации, в которую попали. Поэтому потеря очков в этом матче будет катастрофической для «Спартака». Может быть, футболисты «Сочи» несыгранны, однако там собраны очень неплохие игроки. Не знаю, будут ли выступать Зиньковский и Игнатов, но не стоит забывать про реваншистские настроения», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Спартак» набрал восемь очков в шести турах на старте сезона-2025/2026 и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» занимает последнее место в чемпионате России с одним набранным очком.