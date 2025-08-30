Дзюба рассказал, что любил играть за себя в футбольном симуляторе

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба рассказал, что хорошо играл за себя в футбольном симуляторе EA FC.

«Когда я был в симуляторе, то любил за себя играть. Все кричали — меняй его. А в моих руках он прям творил чудеса. За себя играл в порядке», — приводит слова Дзюбы ТАСС.

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в шести матчах Мир Российской Премьер-Лиги, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость форварда «Акрона» составляет € 1,5 млн.

